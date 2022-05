Nestlé compra a empresa Puravida, de suplementos e vitaminas

A multinacional de alimentos Nestlé anunciou nesta segunda-feira, 23, a compra da empresa de nutrição Puravida. Fundada em 2015 por Flávio Passos, a marca vende alimentos naturais e à base de plantas, assim como suplementos alimentares. Passos se uniu a Adrian Franciscono, que é sócio e CEO da empresa. De acordo com declaração dos fundadores, a empresa faturou R$ 300 milhões em 2021.

Os produtos da Puravida complementam o cardápio de suplementos orais, proteína em pó e bebidas nutricionais da Nestlé Helth Science, unidade que fechou o acordo de aquisição da marca brasileira por um valor não revelado. Com o negócio, a Nestlé busca atender a todo o espectro de consumidores que buscam melhorar a alimentação. Segundo comunicado das empresas, a missão de ambas é apoiar o estilo de vida saudável dos consumidores, sejam aqueles que têm estilo de vida ativo ou aqueles que precisam vencer desafios de saúde.

A Puravida cresceu nos últimos anos com estratégias digitais, sendo uma das marcas promovidas por influenciadores do nicho fitness do Instagram, TikTok e outras redes sociais. O acordo de aquisição pela Nestlé será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A aprovação é prevista pelas empresas para o segundo semestre de 2022.