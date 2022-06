Catadores de reciclagem viram ‘técnicos’ da seleção brasileira em campanha da Nestlé

A Nestlé escalou um time de catadores de material reciclável para serem os novos “técnicos” do Brasil. Em alusão às tradicionais entrevistas coletivas que antecedem ou sucedem as partidas de futebol, a empresa de alimentos decidiu colocar os catadores em frente às câmeras para que eles possam liderar o País na luta contra o descarte irregular de lixo.

Desenvolvida pela agência HOC, o filme publicitário faz parte das ações preparadas pela gigante de alimentos para o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no próximo domingo, 5 de junho.

Além das comemorações, a ação publicitária busca valorizar o trabalho dos profissionais que se dedicam a reduzir a quantidade de lixo que polui a natureza. Para a catadora Paula Guedes, do centro de reciclagem SDV, a participação no filme sobre reciclagem é parte do reconhecimento à importância da sua profissão na preservação do planeta.

“Eu tenho a esperança de começarmos a ser visíveis e sermos reconhecidos como agentes ambientais, pessoas que cuidam do meio ambiente e têm uma importância para a sociedade”, disse a trabalhadora ao Estadão.

Paula é uma das estrelas da campanha, assim como outros catadores reais. Para trazer mais força ao discurso, a Nestlé decidiu convidar pessoas que atuam no dia a dia como catadores e, para isso, foram atrás de cooperativas como a Renascer, a Coopamare e a Cooperativa de Catadores de Materiais da Cavalhada (ASCAT), da SDV.

A campanha Craques da Seleção é uma das iniciativas que a Nestlé trabalha para alcançar a meta global de reciclar 100% das embalagens plásticas dos seus produtos. No País, a estimativa é atingir esse objetivo até 2025. “O trabalho dos coletores parceiros é fundamental para garantir esse objetivo”, explica a diretora de sustentabilidade da Nestlé Brasil, Barbara Sapunar.