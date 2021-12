Neve e Higgies querem construir banheiros para famílias carentes

A Kimberly-Clark - detentora da marca de produtos higiênicos Neve e as fraldas Huggies- vai doar e arrecadar dinheiro para construir banheiros em casas de famílias carentes no País. A ação de fomento ao saneamento básico faz parte da campanha “Banheiros mudam vidas”. Além do Brasil, a iniciativa vem sendo realizada pela companhia americana em outros 12 países.

Conforme divulgado, o foco da campanha neste ano é o objetivo é melhorar a vida das pessoas por meio da construção de banheiros, suporte e apoio relacionado a saneamento básico. Além das unidades construídas, a companhia também deve realizar ações de educação sanitária e ambiental com crianças de escolas públicas.

A arrecadação das doações será feita através de uma plataforma de financiamento coletivo no site da iniciativa banheirosmudamvidas.com.br até o dia 15 de dezembro. Para iniciar a campanha social, a empresa americana vai doar R$ 200 mil para entidades que levam saneamento básico à famílias pobre.