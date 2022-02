No verão, Lu do Magalu vira garota propaganda de bronzeador artificial

Depois de estrelar capas de revista, vender móveis, roupas e até aparelhos eletrônicos, a Lu do Magalu -influenciadora virtual do Magazine Luiza- se tornou a "musa do verão" de uma companhia de bronzeadores artificiais. A personagem se transformou na garota propaganda Australian Gold - marca licenciada pelo Grupo Boticário.

A ação com foco nas redes sociais foi desenvolvida pela agência Soko. No Instagram, a influenciadora virtual dá dicas sobre cuidados com o sol e como "pegar uma cor" nesse verão, além de divulgar os produtos de proteção e bronzeamento da marca, que são vendidos no próprio e-commerce da gigante do varejo.