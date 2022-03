Nubank lança solução de pagamento para comércio eletrônico

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 30, o lançamento do NuPay, uma nova solução de pagamentos online. O produto permite que os clientes finalizem compras no comércio eletrônico diretamente no aplicativo do banco digital, via débito em conta ou parcelamento sem juros, sem a necessidade de preenchimento de dados ou contratação prévia.

Segundo o banco digital, a nova solução ainda está em fase de implementação e, por enquanto, só está disponível nos checkouts de alguns parceiros, como Consul, Positivo Tecnologia, Baw Clothing, Madesa Móveis, na Lojinha do Nubank, entre outros. A oferta será expandida para grandes varejistas e demais nos próximos meses.

O Nubank ainda informou que o NuPay deve oferecer limites adicionais aos já disponíveis no cartão de crédito futuramente, mas sem dar mais detalhes de como esses novos limites funcionariam. A solução poderá ser integrada diretamente nas plataformas de lojas online parceiras ou via API (interface de programação de aplicação) em diferentes sistemas do varejo.

Ainda de acordo com o banco, a solução ainda oferece para lojistas a simplificação de processos operacionais e a redução da necessidade de capital de giro com liquidação no dia seguinte, além de eliminar custos com intermediários, ferramentas antifraude e chargeback.

O banco já havia sinalizado o objetivo de fortalecer sua presença em meios de pagamentos digitais com a aquisição da plataforma de pagamentos instantâneos Spin Pay, no ano passado. Essa solução foi rebatizada de NuPay for Business e, agora, será responsável por auxiliar na integração da infraestrutura da solução lançada hoje com as plataformas de e-commerce, garantindo o suporte comercial e a prospecção de clientes para o novo produto.

“O NuPay dá a milhões de pessoas acesso a uma experiência de compra muito mais segura e prática, além de expandir o poder de compra através da possibilidade de limites adicionais", destaca em nota Livia Chanes, vice-presidente de produtos do Nubank.