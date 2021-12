Nubank pode superar 100 milhões de clientes em 5 anos e valer mais de US$ 200 bilhões, diz SoftBank

O diretor gerente do SoftBank, Paulo Passoni, vê o Nubank com chance de crescimento acelerado pela frente. O banco digital define, nesta quarta-feira (8), o preço das ações na sua abertura de capital (IPO, em inglês). Em um cenário positivo, pode ter mais de 100 milhões de clientes e valer US$ 200 bilhões em 5 anos, mais que os maiores bancos privados do Brasil somados valem atualmente. Atualmente, o Nubank tem 48 milhões de clientes.

"O Nubank é uma verdadeira 'tech company'", disse Passoni ao falar rapidamente em debate na manhã de hoje em evento da Eurasia e B3 sobre as perspectivas para o banco digital. O SoftBank é um dos investidores-âncoras do IPO do banco digital, ou seja, se comprometeu a ficar com parte dos papéis.

"Acho que vão ser bem sucedidos, mas a tarefa não é fácil", disse ao falar do cenário para o neobanco, ressaltando que o Nubank terá desafios de aumentar a escala e manter a qualidade de produtos e serviços. "O que tenho visto deles até agora é um nível sem precedentes de qualidade em tudo o que fazem."

Se o banco rentabilizar seus clientes e conseguir um Arpu (Average Revenue Per User, em inglês, indicador que mede a receita média por cliente) de US$ 20, pode conseguir chegar a um lucro de US$ 8 bilhões - atualmente o banco dá prejuízo. Se esse lucro se materializar nesse patamar, o banco digital pode valer "US$ 200 bilhões, 300 bilhões".

Esse é o cenário positivo, disse Passoni, no qual investidores como o Softbank acreditam. "É claro que as coisas podem ir melhores que isso, podem ser piores", afirmou no evento Gzero.

Em um IPO como o do Nubank, mais do que certezas, o investidor trabalha com expectativas. "Se você quer certezas, compra o setor de utilites", disse ele, se referindo a papéis de companhias com receitas mais estáveis, como energia elétrica.

Após o IPO, com o banco estreando nesta quinta-feira (9) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o executivo do SoftBank disse que é preciso agora monitorar os números do banco digital "trimestre por trimestre" e ver se vão conseguir executar o esperado.