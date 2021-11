O Boticário aposta na memória olfativa em sua campanha de Natal

Com o fim da Black Friday, O Boticário se prepara para disparar sua campanha de fim de ano. Para levantar a magia do Natal em 2022, a marca vai apostar na releitura do clássico da literatura infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, com o filme publicitário Memória Olfativa.

Criada pela agência AlmapBBDO, a campanha também faz parte do lançamento do Centro de Pesquisa do Olfato do Boticário, que será responsável por pesquisas sobre o tema dentro da companhia.

No primeiro Natal livre do distanciamento social, a marca de beleza quer evocar a memória do contato físico, perdido durante a pandemia. “Nós desejamos devolver os cheiros da vida neste momento de reencontro e reconexão com família e amigos e depositar um pouco de esperança”, afirma a diretora de marketing do Grupo Boticário, Renata Gomide.