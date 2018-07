OGX vai abrir capital em meados de 2008, diz Eike Batista A OGX, braço da área de petróleo e gás da EBX, do empresário Eike Batista, vai abrir capital em meados deste ano como parte da estratégia de agregar valor aos acionistas, disse o empresário nesta quinta-feira. Ele estimou o valor de mercado da empresa entre 12 e 13 bilhões de dólares e a expectativa é colocar no mercado pelo menos 12 por cento desse total, ou cerca de 1,5 bilhão de dólares. "Essa é parte da estratégia do grupo para criação de riqueza", disse Batista em entrevista à imprensa, sem dar detalhes sobre a operação da OGX. (Reportagem de Denise Luna)