OLX inicia série de aquisições para digitalizar 100% dos negócios com imóveis

A OLX Brasil (dona dos portais OLX, Zap e Viva Real) acertou a compra da Sohtec, startup gaúcha desenvolvedora de uma plataforma que conecta consumidores a corretores de forma automática, graças a uma tecnologia própria. O valor da transação não foi revelado.

O movimento é o primeiro de uma série de aquisições planejadas pelo grupo para reforçar a gama de serviços e ir muito além dos classificados. Ao mesmo tempo, procura defender sua posição em um setor em que a competição foi chacoalhada nos últimos anos por QuintoAndar e Loft, com fotos e vídeos profissionais.

A reação da OLX Brasil vem exatamente nessa linha: melhorar a experiência tanto de quem procura um imóvel quanto de quem está ofertando. A compra da Sohtec traz junto uma plataforma que turbina as chances de sucesso de uma negociação. A inteligência artificial colhe os leads (manifestações de interesse) de consumidores no Facebook, Whatsapp ou portais online e os encaminha rapidamente para corretores da mesma região. A imobiliária multinacional norte-americana Re/Max, por exemplo, é cliente da startup aqui no Brasil.

Com os sistemas da Sohtec, a OLX Brasil quer oferecer ao público a opção de fechar um contrato de aluguel inteiramente pela internet, desde a busca dos anúncios até o envio de documentos, apresentação de garantias e assinatura.

Esse serviço já está em desenvolvimento pelo grupo desde o ano passado, dentro do ZAP, com algumas dezenas de imobiliárias parceiras. A ideia agora é ampliar a escala, chegando a 1,5 mil imobiliárias até o fim do ano em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras capitais. Mais adiante, o mesmo serviço valerá não só para locação, mas também para compra de casas e apartamentos.

"Nós já temos uma base gigantesca de usuários e estamos buscando melhorar a experiência deles, com maior geração de valor", disse o presidente da OLX Brasil, Andries Oudshoorn, em entrevista ao Broadcast. Segundo ele, a intenção é permitir que tudo possa ser resolvido em um único site, sem burocracia.

A OLX foi fundada na Holanda e está entre as maiores empresas globais de classificados online. Ela comprou da Globo o Grupo ZAP (dono dos portais Zap e Viva Real) em 2020, por R$ 2,9 bilhões. Por aqui, a OLX faturou R$ 873 milhões em 2021, um crescimento de 28% em relação a 2020.

Questionado se o grupo demorou para reagir à concorrência da nova geração de startups que cresceram a ponto de virar unicórnios, Oudshoorn nega. "Estamos investindo no usuário, agregando novas tecnologias. Mas não era possível fazer isso sem a escala certa", pondera, referindo-se à necessidade de consolidar a compra e a integração do Grupo ZAP nos últimos dois anos.

O diretor geral do ZAP, Marcos Leite, acrescenta que a digitalização do mercado ainda está em fase inicial e tem muitas oportunidades para expansão. "Quando se compara o mercado no Brasil com o dos Estados Unidos, vemos que há um caminho longo pela frente. A entrada de novas empresas e serviços é saudável para desenvolver o mercado", avalia. "Da nossa parte, poderemos fazer a digitalização em grande escala, e as mudanças acontecerão de forma rápida".