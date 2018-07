OMS alerta sobre gravidade da gripe aviária da Índia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta hoje afirmando que o recente foco e gripe aviária no leste da Índia é muito mais sério do que os dois focos anteriores registrados no país. "Fatores de risco mais sérios são associados ao foco atual, incluindo o fato de que as áreas afetadas são maiores e mais próximas de regiões de fronteira", disse a organização. Autoridades da área da saúde estão realizando o abate de 400.000 aves em vários distritos de Bengala Ocidental, Estado que faz fronteira com Bangladesh, que também enfrenta a doença. O abate começou um dia depois de o Ministério da Agricultura confirmar a morte de 35.000 aves no Estado devido ao vírus mortal H5N1. As informações são da Dow Jones.