Oncoclínicas compra empresa espanhola de pesquisas clínicas por € 5,75 mi

A Oncoclínicas, grupo especializado no tratamento de câncer, anunciou nesta segunda-feira, 21, a compra de 49% do capital da Medica Scientia Innovation Research (MedSIR). A operação prevê um desembolso inicial de € 5,75 milhões. No contrato, a empresa tem opções para a aquisição de até 100% da companhia espanhola de pesquisas clínicas ao longo dos próximos anos.

O desembolso inicial é composto pelo pagamento de € 3 milhões aos atuais acionistas da Medsir e de um aporte de capital de € 2,75 milhões, com o objetivo de acelerar seu crescimento nos mercados europeu e norte-americano, além de possibilitar a entrada nos mercados brasileiro e latino-americano. Também são contemplados pagamentos adicionais que podem totalizar € 3,5 milhões, sujeitos ao atingimento de metas operacionais específicas pré-acordadas para os próximos anos.

"A transação fortalecerá ainda mais o conjunto de competências da Oncoclínicas Precision Medicine (OCPM) ao agregar a expertise da Medsir em pesquisa clínica oncológica e ensaios clínicos internacionais à crescente plataforma de dados genômicos e clínicos da companhia, contribuindo assim para maximizar o valor para o acionista da Oncoclínicas", diz a empresa, em comunicado.

Sediada em Barcelona, Espanha, a Medsir é uma organização de atuação internacional e com vasta experiência no planejamento e gestão de pesquisas clínicas independentes em oncologia. A empresa foi fundada em 2012 e já coordenou mais de 40 ensaios clínicos em colaboração com 27 indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, por meio de uma rede de mais de 60 renomados pesquisadores oncológicos e formadores de opinião em suas diversas especialidades em todo o mundo. Diferencial da companhia está na pesquisa sobre tratamentos inovadores para melhorar a vida dos pacientes com câncer.