McDonald's vai investir R$ 1,25 bi na abertura e modernização de lojas até 2019

A Arcos Dorados, empresa que tem licença para operar a marca Mc Donald's no Brasil e na América Latina, vai ampliar os investimentos no Brasil. A meta da companhia é investir até R$ 1,25 bilhão até o fim de 2019, ante uma previsão anterior de R$ 1 bilhão.

Os recursos serão destinados a abertura e modernização dos restaurantes no País, conforme informou a companhia. A empresa tem reformado alguns dos seus pontos para incorporar novas tecnologias, entre elas os totens de autoatendimento.

Em seu balanço que a receita da companhia aumentou a US$ 896,9 milhões no quarto trimestre de 2017, de US$ 807,2 milhões em igual período do ano passado. O avanço na receita foi de 11,1%.

A companhia sediada em Montevidéu, a maior franquia global do McDonald's, informou que seus resultados foram afetados de maneira significativa pela forte desvalorização do bolívar venezuelano e, em menor medida, do peso argentino. Nos negócios no Caribe, a Arcos Dorados disse que os volumes vendidos foram prejudicados pelo ambiente complexo na Venezuela, bem como pelos furacões em Porto Rico e nas Ilhas Virgens.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado do consolidado do quarto trimestre teve alta anual de 29,1%, a US$ 111,4 milhões, apoiado pelo crescimento da receita e das margens. As divisões do Caribe, apesar das dificuldades, e do Brasil foram os principais motores para esse crescimento, afirmou a empresa.

As vendas nos restaurantes operados pela Arcos Dorados cresceram a US$ 851,3 milhões no período, de US$ 770,5 milhões em igual trimestre do ano anterior.