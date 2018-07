Ouro supera US$913 e atinge novo recorde O ouro saltava mais de 2 por cento nesta segunda-feira, cravando novo recorde de alta, em meio a um forte movimento de compras resultante da fraqueza do d?lar, disseram operadores. O ouro era negociado no pico hist?rico de 913,00/913,70 a on?a ?s 8h03 (hor?rio de Bras?lia), ante 895,70/896,50 no fechamento de sexta-feira. (Por Atul Prakash)