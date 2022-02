Outback lança primeira campanha para reforçar encontro entre as pessoas depois da pandemia

Depois de dois anos, o Outback Steakhouse lança sua primeira campanha institucional para promover os encontros e as celebrações entre pessoas nos seus restaurantes. O filme publicitário marca o retorno da rede do canguru aos comerciais na mídia tradicional depois de um hiato por conta da pandemia covid-19.

Criada pela agência Santa Clara, o filme publicitário é estrelado pelos próprios "petiscos" mais famosos do restaurante: a Bloomin’ Onion (cebola empanada e frita) a tradicional Ribs On The Barbie (uma costela de porco) e sua caneca de chopp. A estreia da campanha “Eu Ouvi Outback?” foi realizada nos comerciais do Fantástico, da TV Globo, e também contará com espaços em todos os canais Globosat.

"Entendemos que era hora de voltarmos a amplificar nossa presença de marca fora das nossas redes sociais, estando mais uma vez onde nosso consumidor está", firma Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin' Brands - holding da marca Outback Steakhouse no Brasil.