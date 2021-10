Pan confirma compra da dona do Buscapé

O banco Pan, do BTG Pactual, confirmou a compra da Mosaico, dona dos sites Buscapé e Bondfaro. A transação foi antecipada pelo Estadão. Já está nos planos o lançamento de um cartão de crédito com cashback. A transação não envolverá dinheiro e será feita integralmente via troca de ações. A Mosaico vale R$ 1,6 bilhão na Bolsa brasileira.

“Sempre tivemos muita admiração pela Mosaico, por seu propósito e pela habilidade empreendedora de seus controladores. Temos convicção de que juntos podemos construir algo muito maior. Estamos bem animados em contar com o time da Mosaico, que potencializa nossos skills de tecnologia e desenvolvimento de produtos”, afirmou, em nota, o presidente do Pan, Carlos Eduardo Guimarães.

Com a operação, os acionistas de referência da Mosaico passam a ser executivos do banco Pan e um deles se tornará membro do conselho de administração. Segundo a instituição financeira o contrato inclui um período de restrição de vendas das ações por esses acionistas.