Pandemia afeta movimento de shoppings e pode ameaçar recuperação das vendas

Com o avanço da pandemia de coronavírus no País, as redes de shopping centers vivem um momento de incerteza sobre como vai ficar o movimento nos centros de compras nas próximas semanas. O fluxo de visitantes começa a ser afetado, de acordo com representantes das varejistas, o que pode colocar em xeque a recuperação das vendas registrada nos meses anteriores e até elevar a inadimplência de lojistas que levou anos para ser normalizada após a crise.

“O movimento caiu significativamente nas últimas 48 horas. Foram uns 30% de queda nas visitas às lojas e uns 20% a 30% nas vendas”, diz Tito Bessa Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos) e fundador da rede de moda TNG. “Se esse resultado ocorreu em dois dias, imagine nas próximas semanas. Se continuar, os lojistas não vão ter recursos para pagar aluguel aos donos de shoppings”, declara.

A Ablos representa as lojas de menor porte. Tem cerca de 100 associados, entre os quais TNG, Barred’s e Mr. Officer (vestuário), Doctor Feet (serviços), Casa do Pão de Queijo (alimentação) e SideWalk (calçados).

Bessa solicitou reunião com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), representante dos donos de shoppings, para discutir medidas conjuntas para amenizar as turbulências. Ele não descarta pedir flexibilização em pagamentos de aluguel, condomínio e taxas operacionais até que o impacto sobre as vendas seja dissipado.

“Precisamos encontrar uma forma de administrar a situação, senão vai virar guerra. É preciso compreensão de que o mundo inteiro está enfrentando um momento difícil e que todos precisam se ajudar”, declara Bessa.

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que une varejistas de portes variados, tem visão mais contida. “Até agora o movimento está próximo do que sempre foi”, diz o diretor Luis Augusto Idelfonso. Segundo ele, há perspectiva de queda no fluxo de consumidores ao longo da próxima semana.

Questionado sobre a divergência de percepção com a Ablos, Idelfonso avalia que algum segmento pode já ter sofrido queda nas vendas devido à alta do dólar ou à escassez de produtos chineses, mas isso não foi significativo para o setor como um todo. “De todo modo esperamos ter um termômetro mais preciso na semana que vem.”

Ildefonso concorda que, se houver cenário prolongado de queda de vendas as varejistas terão dificuldades de pagar aluguel. “Se o problema for duradouro, provavelmente vão surgir novas negociações entre lojistas e donas dos shoppings, assim como vimos na crise”.

Pesquisa

O discurso das donas de shoppings é que o movimento está regular, embora não se saiba até quando. A Abrasce não concedeu entrevista, mas informa, em nota, que tem pesquisa em andamento para identificar possíveis impactos no setor.

As operadoras de shopping reforçaram a limpeza de elevadores, escadas rolantes e corrimãos, e lançaram campanhas para divulgar informações sobre prevenção ao vírus. “O fluxo está normal. No fim de semana de 7 e 8 de março vimos uma desaceleração em São Paulo, mas seguia bom nas outras regiões”, disse o presidente da Aliansce Sonae, Rafael Sales, em reunião com investidores.

A empresa tem 27 shoppings no portfólio, quatro deles em São Paulo, onde está a maioria dos casos da doença. “Com o cenário de crescimento do vírus podemos ter um impacto, mas isso ainda não aconteceu. Adotamos medidas para conscientizar as pessoas e manter os shoppings abertos”, disse. O grupo estocou água, álcool gel, diesel para geradores e gás de cozinha para as praças de alimentação.

“O fluxo estava normal, mas a gente acha que é possível que o cenário mude”, disse o presidente da BRMalls, Ruy Kameyama, também a investidores. “É difícil fazer um prognóstico do que vai acontecer pois não há clareza nem do nosso lado, nem dos lojistas sobre a intensidade dos efeitos. Todos estão buscando ficar preparados.”

“A gente tem visto que o movimento é normal, comparado à mesma época do ano passado”, diz Vander Giordano, vice-presidente da Multiplan.

O movimento vai depender do ritmo de propagação da doença e eventuais restrições à circulação de pessoas, dizem empresários. Outro ponto de atenção são as notícias falsas. O Shopping Paineiras, de Jundiaí (SP), foi alvo de notícia de que fecharia as portas por tempo indeterminado, o que foi desmentido