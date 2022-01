Pão de Açúcar faz leilão de R$ 12 milhões de mobília e equipamentos do Extra Hiper

O Grupo Pão de Açúcar começou a fazer a repaginação das lojas do Extra Hiper que não foram vendidas ao Assaí na transação acertada no ano passado. O grupo está colocando à venda equipamentos e mobília que pertenciam à bandeira da rede que será extinta. Ao todo, são 30 mil peças em leilão que pode movimentar cerca de R$ 12 milhões.

Entre os artigos leiloados estão gôndolas de mercadorias, bancadas dos caixas onde se passam as compras, expositores de alimentos, além de câmeras de segurança, fogões industriais, geradores, aparelhos de ar-condicionado, entre outras peças de lojas de São Paulo, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, entre outras unidades.

Os itens estão divididos em 21 lotes com lances que podem variar de R$ 119 mil a R$ 940 mil. A intermediação será da Sold Leilões, que espera atrair varejistas do ramo e investidores. É possível consultar as ofertas neste link. O leilão vai até 12 de janeiro. O Grupo Pão de Açúcar acertou a venda de 71 lojas do Extra Hiper ao Assaí por R$ 5,2 bilhões em outubro do ano passado. Sobraram 32 lojas do Extra Hiper que não entraram nesse negócio, das quais 14 serão convertidas em supermercados Pão de Açúcar e 14 em mercados Extra. Já as outras 4 serão vendidas nos próximos meses.