Paulo Kakinoff deixa comando da Gol após 10 anos; Celso Ferrer, VP de Operações, assume em julho

Prestes a completar dez anos na presidência da Gol, Paulo Kakinoff deixará a companhia em 30 de junho. O executivo será substituído por Celso Ferrer, hoje vice-presidente de operações da companhia aérea.

Leia Também Gol e Avianca criam holding que controlará as duas empresas e terá fatias na Sky Airline e na Viva

Kakinoff permanecerá no conselho de administração da Gol. Ele também continuará nos conselhos da Suzano, da Porto Seguro e do Grupo Vamos. Até 2023, Kakinoff deve ficar afastado de cargos executivos.

A sucessão na Gol vinha sendo planejada há três anos e Ferrer já era apontado no mercado como a escolha óbvia para o cargo caso a empresa optasse por algum executivo de dentro da organização. Ferrer estudou Administração e Relações Internacionais, tem MBA pela Insead e também já ocupou a vice-presidência de planejamento da Gol.

Mudança de estrutura

Na semana passada, a Gol anunciou que vai criar, em parceria com a colombiana Avianca, uma nova holding, o Grupo Abra, que vai controlar as duas companhias, além de ter participação na Viva, da Colômbia, e na Sky Airline, do Chile. O acordo – que ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores – deve ajudar as empresas a reduzirem seus custos em um momento em que o setor sofre com a ressaca da crise da covid-19 e com a alta do preço do combustível.

O novo grupo, com sede no Reino Unido, terá capital fechado. Investidores (sobretudo o fundo Elliot, segundo apurou o Estadão) se comprometeram a injetar até US$ 350 milhões em ações da holding, garantindo liquidez ao grupo. Apesar do negócio, tanto a Gol como a Avianca continuarão operando separadamente.

O salvadorenho Roberto Kriete, acionista da Avianca, será o presidente do conselho do novo grupo. Kriete era dono da Taca e foi responsável pela fusão da empresa com a Avianca em 2009. Ele também fundou a mexicana Volaris em 2006. Constantino de Oliveira Junior, da Gol, será o presidente executivo do grupo.

Adrian Neuhauser, atual presidente da Avianca, e Richard Lark, atual diretor financeiro da Gol, serão co-presidentes do grupo, enquanto mantêm suas atuais funções nas companhias aéreas.