Pedro Carlos Araújo Coutinho, diretor presidente da GetNet, deixará cargo em 31 de março de 2022

A fornecedora de máquinas de cartões e soluções de processamento de transações GetNet informou que o diretor presidente da companhia Pedro Carlos Araújo Coutinho deixará o cargo em 31 de março de 2022.

Segundo o comunicado da empresa, a medida é parte de um processo sucessório organizado e transparente e o nome do sucessor será informado oportunamente.

Araújo Coutinho ingressou no Grupo Santander em 1997 e assumiu há sete anos o cargo de diretor presidente da GetNet, "tendo tido papel relevante em diversas operações estratégicas que contribuíram para o crescimento da Getnet", segundo o comunicado. Ele permanecerá apoiando a diretoria no processo sucessório até sua saída.

A GetNet entrou na B3 em 18 de outubro deste ano. Na estreia, as ações da empresa saltaram 63,5%. Com isso, a empresa foi avaliada em R$ 9,7 bilhões, mais do que a rival Cielo (avaliada em R$ 7,1 bilhões, à época), mas menos do que Stone e PagSeguro, que estão listadas em Nova York.