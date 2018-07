PESQUISA-Cotação média do petróleo ficará acima de US$81 no ano O petróleo vai atingir uma média recorde acima dos 81 dólares neste ano, mostrou uma pesquisa da Reuters na sexta-feira. Analistas acreditam que uma forte demanda da China e do Oriente Médio irá compensar qualquer redução dos Estados, maior consumidor mundial de energia. A pesquisa mensal com 33 analistas revelou um prognóstico médio de 81,33 dólares o barril para os futuros do petróleo nos EUA, alta de 3,71 dólares em relação à pesquisa do mês passado. O preço médio do petróleo no ano passado foi de 72,30 dólares. O rali do petróleo, que fez com que os preços ultrapasassem os 100 dólares neste mês, foi alimentado pelas economias em expansão na China, Índia e Oriente Médio. Analistas afirmaram que não vêem nenhuma evidência dessa demanda enfraquecendo apesar das preocupações de uma recessão econômica global liderada pelos Estados Unidos. "Mesmo se houver um crescimento econômico reduzido nos EUA, a demanda permanece forte em outros países já que não há outros substitutos reais para o petróleo no momento", disse Helios Padilla-Mayer, analista de commodities do grupo financeiro Fortis. Os preços do petróleo nos EUA caíram para cerca de 90 dólares o barril depois de atingirem o pico de 100,09 dólares no dia 3 de janeiro, com traders temendo uma possível recessão nos EUA, o que reduziria o consumo. Mas analistas acreditam que um dólar fraco, as tensões políticas no Oriente Médio e a oferta apertada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vão manter os preços próximos aos níveis atuais. "Países membros da Opep se tornaram dependentes das elevadas receitas do petróleo nos últimos anos e devem buscar defender-se de uma economia global fraca reduzindo a produção para manter os preços", disse o Centro Global para Estudos de Energia em seu relatório mensal. A Opep vai se reunir na próxima sexta-feira em Viena para discutir sua política de oferta. Alguns ministros indicaram que o grupo vai manter a produção estável apesar dos pedidos dos EUA para que aumente a produção, visando melhorar os preços. Alguns analistas estimam que a Opep, fonte de mais de um terço do petróleo do mundo, poderia começar a reduzir a produção já no início de março se os estoques continuarem a aumentar e a economia dos EUA se enfraquecer mais. "Dadas as expectativas de que a oferta e a demanda global ficarão quase equilibradas no primeiro trimestre, estimamos que a Opep vai reduzir a produção em março ou abril", disse Mike Wittner, do Société Générale. Analistas prevêem que o Brent em Londres ficará em uma média de 79,80 dólares o barril neste ano, 3,31 dólares acima da pesquisa anterior. REUTERS CM IV