Grupo Pet Care compra hospital veterinário Vet Quality em São Paulo

A rede de hospitais Pet Care anunciou hoje a compra de 100% da operação do centro veterinário Vet Quality. Com o novo negócio, cujo valor não foi divulgado, a empresa oficializa sua sexta aquisição em 2022 no setor de atendimento médico para animais.

Com a incorporação, o Pet Care começa a gerir o hospital veterinário no bairro do Campo Belo, em São Paulo, com aproximadamente 30 médicos veterinários. “Nós entramos dando suporte técnico para essa unidade, expandindo as opções de serviços que eles tem a oferecer”, afirma o presidente da empresa, Cláudio Peixoto.

Em 2021, o grupo Pet Care fechou o ano com seis novas empresas debaixo do seu guarda-chuva, entre elas a aquisição do laboratório de análises clínicas Vetpat e do centro hospitalar Vetconecta. A empresa também comprou uma participação societária dos laboratórios Tecsa. Atualmente, ao todo, o grupo possui 31 unidades espalhadas por cinco estados, sendo 16 hospitais veterinários, 2 centros oncológicos, e 5 centros de diagnóstico, além de 5 unidades de pet shop.

Mercado aquecido

Dados do Instituto Pet Brasil apontam que nos três primeiros meses de 2022, o mercado de serviços veterinários para animais já faturou 12,4% a mais que em todo o ano de 2021. Para o presidente do conselho consultivo do instituto, Nelo Marraccini, com aquecimento do setor, outras incorporações de pequenas clínicas serão anunciadas em breve. “Com essa tendência, novas clínicas vão poder ser inauguradas em pontos do País que ainda são carentes desse tipo de serviço”, avalia.