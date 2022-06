Presidente do conselho de administração da Petrobras convoca reunião extraordinária nesta quinta

RIO - O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Márcio Weber, convocou uma reunião extraordinária para esta quinta-feira, 16, às 16h, para tratar do aumento de preços da estatal. Com a defasagem cada vez maior dos preços nas refinarias da empresa, é grande a pressão para que a companhia alinhe a gasolina e o diesel ao mercado internacional.

Na quarta, a defasagem do diesel era de 18% em relação ao Golfo do México, após 36 dias sem reajuste, e a gasolina estava com uma diferença de 14% no seu 96º dia sem alteração, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis (Abicom).

O presidente Jair Bolsonaro vinha pressionando a Petrobras para manter os preços congelados pelo menos até a aprovação da limitação do ICMS para um teto de 17%, o que foi aprovado ontem, 15, no Congresso, mas ainda não foi sancionado.

Com a escalada do preço do petróleo no mercado internacional e a alta do dólar frente ao real, a estatal passa a ter prejuízo se não colocar em prática a sua política de paridade com a importação, que leva em conta o preço da commodity, o câmbio e os custos de importação.

Sem alinhar os preços, os importadores não podem trazer produtos para vender no mercado brasileiro, porque não conseguem concorrer com os preços mais baixos da Petrobras, e o abastecimento interno pode correr risco.