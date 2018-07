Petrobras definir? novo plano estrat?gico dia 19/12 A Petrobras confirmou hoje que decidir? sobre o seu novo plano estrat?gico de neg?cios em reuni?o do Conselho de Administra??o marcada para a sexta-feira da semana que vem (dia 19). A informa??o ? uma resposta ? solicita??o de esclarecimentos por parte da Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM) referente ? reportagem divulgada na Ag?ncia Estado na ?ltima segunda-feira (dia 08), "Fontes: Petrobras tem plano B para programa de investimentos". No comunicado, a estatal n?o confirma se o plano ser? mais gen?rico, sobretudo no que diz respeito aos investimentos do ano que vem, conforme relata a reportagem. A empresa afirma apenas que antes de ser submetido ao Conselho de Administra??o, "o novo plano, composto de v?rios cen?rios, ser? submetido ? considera??o da Diretoria Executiva".