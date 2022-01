Petrobras e Novonor decidem adiar oferta de ações da Braskem

A Petrobras e a Novonor (antiga Odebrecht) decidiram adiar a oferta subsequente de ações (follow on) da Braskem, que poderia movimentar até R$ 8 bilhões, de acordo com fontes. A decisão foi tomada na noite de ontem, em reunião para o fechamento do livro de ofertas, que definiria o preço de venda da ação.

A maior demanda dos investidores pelos papéis estaria concentrada com o preço da ação a R$ 40, valor considerado insatisfatório pelas controladoras. Quando a operação foi anunciada, no último dia 15, o papel era negociado a R$ 52.

Leia Também Braskem usa mecanismo raro em ofertas de ações brasileiras e indica mais vendas

Com a ação a R$ 45 ou mais, havia uma demanda pequena, de acordo com as fontes. Após anúncios de ofertas subsequentes, as fontes destacam que é normal o mercado forçar as cotações para baixo, buscando pagar menos pelo papel.

Mas, no caso da Braskem, pesou o fato de os controladores já terem sinalizado novas ofertas de ações que possuem pela frente, além de, no caso da Novonor, em recuperação judicial, precisar vender as ações para o pagamento de credores. As ações da Braskem vêm de uma valorização de mais de 100% em 12 meses, mas em janeiro caíram 19% até o pregão de quinta-feira, 27.

Ao anunciar a oferta, a Braskem adotou um mecanismo pouco utilizado no Brasil, mas que sinaliza que mais vendas virão em breve. A empresa fez um "registro de prateleira" na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado acionário americano).

Este mecanismo é comum nos Estados Unidos e permite uma nova operação apenas com o registro de informações suplementares. Este tipo de registro foi usado por poucas empresas no Brasil até agora. Petrobras, Vale e Suzano estão entre as que utilizaram o mecanismo nos últimos anos.

A operação fechada na quarta-feira, 26, foi coordenada por Morgan Stanley, JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS Brasil.