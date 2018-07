Petrobrás e Total assinam memorando para desenvolver negócios em energias renováveis

A Petrobrás assinou com as francesas Total e Total Eren um memorando de entendimentos para analisar o desenvolvimento conjunto de negócios nos segmentos de energia solar e energia eólica onshore no Brasil, disse a estatal em comunicado nesta terça-feira.

Conforme a companhia, a realização desse acordo faz parte da estratégia da Petrobrás “em desenvolver negócios de alto valor em energia renovável, em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz de baixo carbono”.

Para a Petrobrás, o desenvolvimento de uma parceria dessa natureza “tem como principais benefícios a diluição de riscos relacionados ao negócio de energias renováveis no Brasil e potenciais ganhos de escala e sinergias”.

O memorando tem natureza não vinculante, mas indica a intenção das empresas em trabalhar conjuntamente para desenvolver projetos nesses segmentos, salientou a Petrobrás, que tem quatro parques eólicos em parceria, totalizando 104 megawatts instalados.