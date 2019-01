Petrobrás fecha venda da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos

RIO - A Petrobrás informou nesta quarta-feira, 30, que concluiu a venda de sua refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, à americana Chevron. O valor da transação é estimado em US$ 562 milhões, a depender de ajustes até a data de fechamento da transação. A compra da refinaria pela estatal brasileira havia sido alvo da Operação Lava Jato.

Estão sendo vendidas as sociedades Pasadena Refining System Inc. (PRSI), responsável pelo processamento de petróleo e produção de derivados, e PRSI Trading LLC (PRST), que atua como braço comercial exclusivo da PRSI, ambas detidas integralmente pela Petrobras America Inc. (PAI). A PRSI possui capacidade de processamento de 110 mil barris por dia e está localizada na cidade de Pasadena, no Golfo do México, Texas.

A empresa informou que a refinaria é independente do Sistema Petrobrás, que pode operar com correntes de petróleos médios e leves e produz derivados que são comercializados tipicamente no mercado doméstico americano.

A Petrobrás disse que a conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, tais como a obtenção das aprovações pelos órgãos antitruste dos Estados Unidos e do Brasil.

Relembre

A compra de Pasadena pela estatal chamou a atenção da Polícia Federal porque o valor pago inicialmente apenas pela metade do ativo, US$ 360 milhões, foi muito superior aos US$ 42,5 milhões que a belga Astra Oil havia desembolsado pouco antes pela totalidade da mesma unidade. O ex-diretor Internacional da Petrobrás, Nestor Cerveró, em delação premiada, admitiu desvio de recurso no investimento.