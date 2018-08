Petrobrás paga adiantado dívidas bancárias no total de US$ 975 milhões

A Petrobrás anuncia o pré-pagamento de dívidas bancárias no total de US$ 975 milhões, cujos vencimentos originais seriam em 2022, dentro da estratégia de gerenciamento de passivos. Na semana passada, a estatal anunciou lucro de R$ 10 bilhões no segundo trimestre, o melhor resultado desde 2011.

A operação foi fechada com o Bank of America, no valor de US$ 325 milhões; com o Safra, de US$ 150 milhões, e com o MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), de US$ 500 milhões.

A empresa reiterou que “as operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022”.