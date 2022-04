Petrobras reinicia processo de desinvestimento de Campo de Tartaruga, em Sergipe

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 11, que não foi concluído o processo de venda da totalidade de sua participação no Campo de Tartaruga, localizado em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas, Estado de Sergipe. A estatal está reiniciando o processo de desinvestimento na unidade, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Petrobras detém 25% de participação no campo e a Maha Energy Brasil Ltda é a operadora, com 75% de participação. Segundo a estatal, a operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

Leia Também Do Uber e táxi às passagens aéreas, alta dos combustíveis faz preços dispararem

"A Petrobras segue concentrando os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa", afirma.

Campo de Tartaruga

O campo de Tartaruga está localizado no litoral norte do estado de Sergipe, no município de Pirambu, em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas. Os poços do campo foram perfurados direcionalmente, a partir da base situada na porção terrestre com maior potencial de exploração de petróleo e gás. A produção média em 2021 foi de aproximadamente 222 barris de óleo leve e 4.660 m3/dia de gás.