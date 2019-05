Petrobrás tem lucro de R$ 4 bi no 1º trimestre, queda de 42% em relação ao mesmo período de 2018

A Petrobrás lucrou R$ 4,031 bilhões no primeiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado pela estatal na noite desta terça-feira, 7.

O fraco resultado, que representa uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passsado, era previsto por analistas em consequência da menor produção diante de paradas para manutenção, além da queda do preço do petróleo, que recuou cerca de 6% no trimestre na comparação anual, para a casa dos US$ 64 por barril.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, no entanto, houve aumento de 92% no lucro da empresa.

Segundo a empresa, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, além das variações nas receitas, custos e despesas, o aumento decorreu principalmente do maior resultado de participação em investimentos no setor petroquímico e da redução de R$ 1,1 bilhão nas despesas com imposto de renda e contribuição social, em razão da baixa de créditos de prejuízos fiscais registrados no trimestre anterior. Questões cambiais também influenciaram os números.

Na comparação anual, entretanto, a redução "reflete as variações do lucro bruto, operacional e resultado financeiro, parcialmente compensada pela menor alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social", apontou a empresa.

A previsão de seis instituições financeiras consultadas pelo Estadão/Broadcast para o balanço deste trimestre era de lucro líquido de R$ 5,65 bilhões no período, queda de 18,77% na comparação com os R$ 6,961 bilhões reportados em igual período de 2018, mas alta de 169% sobre os R$ 2,102 bilhões dos últimos três meses do ano passado.

Investimentos

Os investimentos da Petrobrás somaram US$ 2,333 bilhões no primeiro trimestre deste ano, baixa de 24% em relação à cifra de igual intervalo de 2018, de US$ 3,067 bilhões, e recuo de 30% em relação aos desembolsos do quarto trimestre do ano passado, de US$ 3,324 bilhões.

No balanço, a companhia diz que maior parte dos desembolsos para investimento foi direcionada aos investimentos de capital, destino que recebeu 77% dos recursos alocados no trimestre. "Ou seja, esses recursos com o objetivo principal de aumentar a capacidade de ativos existentes, implantar novos ativos de produção, escoamento e armazenagem, aumentar eficiência ou rentabilidade do ativo, e implantar infraestrutura essencial para viabilizar outros projetos de investimento de capital. Incluem investimentos em atividades exploratórias", diz a companhia.

A área de exploração e produção recebeu US$ 1,957 bilhão, cifra 29% menor que a observada em igual período do ano passado. Segundo a estatal, o investimento foi destinado, principalmente, às "atividades relativas ao desenvolvimento da produção de novos campos de petróleo no pólo pré-sal da Bacia de Santos, à manutenção da produção de campos antigos, à melhoria da eficiência operacional dos ativos de produção e à exploração de novas áreas produtoras".

Em seguida, apareceram como principais destinos dos investimentos da estatal os segmentos de refino, transporte e comercialização, com aporte de US$ 212 milhões (alta de 16% ante o primeiro trimestre de 2018); gás e energia, com US$ 92 milhões (valor 42% maior em relação a janeiro a março do ano passado); distribuição, com US$ 36 milhões (38% mais do que em igual intervalo de 2018) e outros, com US$ 37 milhões.