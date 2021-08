Petz anuncia compra da plataforma Zee.Dog por R$ 715 milhões

A varejista de produtos para animais de estimação Petz anunciou nesta terça-feira, 3, a compra da plataforma Zee.Dog e suas subsidiárias por R$ 715 milhões. "A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025", afirma a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Petz destaca que associação amplia os horizontes, trazendo novas possibilidades de crescimento por meio da expertise de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos e tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops no Brasil e para o mercado pet internacional.

A empresa diz ainda que o negócio adiciona o maior e mais integrado ecossistema pet no Brasil, com presença de 144 lojas em 18 unidades federativas nas cinco regiões do País.

"As companhias juntas consolidam a liderança absoluta no segmento pet brasileiro, uma plataforma digital líder e o maior player de express delivery na categoria. Com isso, Petz e Zee.Dog unem forças com o objetivo de criar o melhor e mais disruptivo ecossistema pet do mundo", ressalta.

A compra inclui as subsidiárias Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A.. As ações da Petz tinham alta de mais de 5% na Bolsa na manhã desta terça.

Presença no exterior

Fundada em 2011 pelos irmãos Felipe e Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro como uma marca de acessórios para animais de estimação, a Zee.Dog tem previsão de faturamento bruto estimado de R$ 228 milhões para este ano, com crescimento esperado de 83% em relação ao ano anterior. O canal digital, que inclui o app Zee.Now e os sites Zee.Dog no Brasil e no mundo, deve representar 59% das vendas totais.

Felipe Diz, CEO da empresa, informou em teleconferência nesta terça para detalhar o negócio com a Petz, que app, lançado há dois anos, representa atualmente 34% do faturamento e atende em 20 cidades de oito Estados brasileiros. Cerca de 20% dos produtos vendidos pelo aplicativo são próprios da marca. Mas, a expectativa é que o número cresça à medida que a empresa desenvolve a fabricação de alimentos naturais para o setor pet.

Recentemente a empresa iniciou seus planos para entrar no segmento de pet food através da Zee.Dog Kitchen, linha de produto com lançamento comercial previsto para 2022, e está finalizando a construção de uma fábrica de comida natural para animais em Americana (SP).

Com presença em mais de 45 países, cerca de 30% do faturamento da companhia é internacional, incluindo vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento dos Estados Unidos Nordstrom.

A marca tem uma loja flagship no bairro do Soho, em Nova York, e uma operação de e-commerce internacional, atendida por três centros de distribuição (dois nos EUA, nos Estados da Califórnia e da Carolina do Norte, e um na Holanda).