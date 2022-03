Petz lucra R$ 31,9 mi no quarto trimestre e tenta conter repasse inflacionário em 2022

A Petz divulgou nesta quinta-feira, 17, que teve lucro líquido de R$ 31,9 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 16,2% ante o mesmo período de 2020. No ano completo de 2021, o resultado financeiro foi negativo em R$ 10,7 milhões contra R$ 14,1 milhões negativos em 2020. Ainda assim, a companhia avalia o momento como positivo. "Nosso incremento orgânico de vendas no ano (R$ 760 milhões) foi equivalente ao tamanho do terceiro colocado do setor", destacou o CEO da Petz, Sergio Zimerman. Para o ano, executivo diz que o foco deve ser de integração das empresas adquiridas.

A pressão inflacionária leva a Petz a ter "conversas difíceis com a indústria" para conter o repasse de preços ao consumidor no segmento de alimentação para animais de estimação, segundo Zimerman. O preço da comida para animais domésticos subiu 23,70% em 2021, quase o triplo da alimentação no domicílio, segundo o IBGE.

Leia Também Após Petz, Cobasi e Petlove devem ir às compras para enfrentar concorrência

Mesmo com a alta de preços, a empresa não teve uma grande mudança no mix de produtos vendidos porque os consumidores priorizaram as mercadorias essenciais, que representam 80% das vendas da Petz. Nas categorias não essenciais, a empresa vê contração devido ao momento macroeconômico. Ainda assim, em janeiro e fevereiro, houve crescimento de 40% do grupo, enquanto na Petz, sem as adquiridas, o crescimento foi de 30%.

No entanto, a inflação impacta a expansão da empresa com novas lojas. Para contornar a situação, Zimerman afirma adotar um melhor uso de metros quadrados e fazer adaptações nas estruturas das unidades. A empresa planeja abrir 50 novas lojas no País em 2022, além de um centro de distribuição de mercadorias.

Resultados do 4º trimestre de 2021

A receita bruta total foi de R$ 694,4 milhões, alta de 32,3% no quarto trimestre em comparação com igual intervalo de 2020. No período, as vendas totais foram impulsionadas pelo segmento de produtos, com avanço de 32,4% ano a ano, com destaque para o aumento do faturamento do 'Digital', que cresceu 57,1% e somou cerca de R$ 215 milhões no período. O Ebitda Ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, ficou em R$ 65,6 milhões, crescimento de 39,4%. A margem Ebitda ajustada ficou em 9,4% no período, 0,5 p. p. superior na comparação ano a ano.

O resultado financeiro no último trimestre de 2021 totalizou R$ 1,2 milhões, comparado com os R$ 4,1 milhões negativos registrados no fim do período em 2020. A recuperação é explicada principalmente pela entrada de recursos do follow-on (nova oferta de ações na bolsa de valores) e aumento das taxas de juros entre os períodos analisados, resultando em maiores rendimentos de aplicações financeiras.

Plano de saúde

Zimerman disse que a companhia agora foca em áreas complementares ao varejo, especialmente em serviços, para garantir que o grupo continue a se diferenciar na concorrência. A Petz tem em sua agenda, por exemplo, a criação de um plano de saúde para animais de estimação. O executivo aponta que a empresa deve começar um projeto piloto de plano de saúde e pontua que a vantagem dessa frente seria a possibilidade de ser verticalizada. Ou seja, a rede de atendimento seria de clínicas próprias da rede.