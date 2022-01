Petz compra 100% da Petix, avaliada em R$ 70 milhões

A Petz anunciou nesta quarta-feira, 26, a compra de 100% da Holding Petix e, indiretamente, da totalidade das ações das suas subsidiárias Petix Company LLC e a unidade de importação e exportação de produtos para animais de estimação. A empresa, dona da marca de tapetes higiênicos SuperSecão, foi avaliada em R$ 70 milhões.

A operação prevê a incorporação de ações representativas de 51% das ações de emissão da Holding Petix, que corresponderá ao valor de R$ 35 milhões; e a aquisição de ações representativas de 49% das ações de emissão da Holding Petix, mediante o pagamento na data de fechamento de R$ 24,86 milhões.

Com a incorporação de ações, os acionistas da Petix receberão 1.650.450 novas ações ordinárias de emissão da Petz. Para definição do preço de emissão das ações foi considerada a média ponderada pelo volume de negociação das ações nos 120 pregões imediatamente anteriores a 26 de janeiro de 2022, data de assinatura do contrato de compra e venda.

Caso a Holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a Petz poderá pagar, como preço adicional, aos atuais acionistas da Holding Petix, até R$ 10 milhões divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.

Petix

Fundada em 2007 por Rogério Haddad e Luiz Fernando Reis Lourenço, a Petix se tornou líder de vendas na categoria de tapetes higiênicos. Com uma tecnologia exclusiva, proprietária e eco-friendly, a Petix, especialmente por meio da marca SuperSecão, é referência em alta performance (absorção), com uma proposta de valor única e um posicionamento premium.

Em 2021, o faturamento bruto estimado da Petix foi de R$ 135 milhões, representando uma taxa anual composta de crescimento de 29% no período compreendido entre 2019 e 2021 As marcas core SuperSecão (Brasil) e WizSmart (EUA) representam mais de 70% das vendas totais da Petix, enquanto as demais marcas com presença no mercado local (FLOP - marca de entrada para tapetes higiênicos, BabyPads - fraldas para cães, SuperPremium - marca ultra premium de tapetes e Silipetix - areia para gatos) representam cerca de 30%.

"Através de uma unidade industrial localizada em Monte Mor, no estado São Paulo, a Petix opera a única fábrica do mundo que integra o processo de produção de tapetes higiênicos com o reprocessamento (despolpadora) de fraldas humanas não utilizadas para obtenção de sua principal matéria prima, o gel absorvente", informa. Segundo a Petz, com essa tecnologia, a Petix é capaz de reprocessar mais de 600 milhões de fraldas humanas não utilizadas por ano que seriam descartadas.

A Petz destaca que com um modelo B2B com distribuição já estabelecida no Brasil, a Petix possui clientes que incluem as principais redes do canal pet especializado, além de mais de 8 mil pequenos pet shops e 4 redes de varejistas alimentares no Brasil. Além disso, a Petix possui presença internacional, com destaque para a operação no mercado norte-americano, onde atua através da marca WizSmart.