Peugeot e Citroën têm ofertas e condições especiais em maio

O comércio eletrônico já vinha crescendo e ganhou um impulso extra em função da pandemia. Todo tipo de produtos e serviços estão a um clique de distância dos consumidores. Até mesmo automóveis.

Quem acessar a plataforma de ofertas do Jornal do Carro poderá até mesmo comprar um automóvel pela internet. Agora em maio, por exemplo, a PSA (Peugeot e Citroën) está oferecendo condições especiais em diversos modelos, para quem fizer a aquisição de um novo veículo online.

Entre os benefícios estão a entrada para 120 dias em alguns modelos e taxa de juros reduzida, de 0,69% ao mês, pelo banco PSA, oficial da montadora. Para aproveitar as vantagens, basta acessar o site do Jornal do Carro e selecionar uma das duas marcas da PSA, Peugeot e Citroën.

Há condições especiais para todos os gostos. Desde um SUV para toda a família até um Hatch compacto com câmbio automático e muita tecnologia. Confira detalhes e informações dos modelos que estão com condições especiais até 1º de junho.

Citroën C4 Cactus Live Automático

O SUV familiar oferece bom espaço interno e uma completa central multimídia com tela touch de 7’’, além de Apple Car Play e Android Auto, para você espelhar seu smartphone. O motor 1.6 flex, de quatro cilindros e 16 válvulas, com 118 cv, em conjunto com o câmbio automático sequencial de seis marchas, oferece bom desempenho para levar toda a família com conforto e segurança. Por falar em segurança, vale destacar os sistemas de segurança ativa, tais como frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão, detector de fadiga e aviso de descanso.

Bem equipado, o SUV está sendo vendido com preço promocional de R$ 89.990,00 à vista. O Citroën C4 Cactus Live, com câmbio automático, também pode ser financiado pelo Banco PSA, com entrada de 60% à vista e 36 parcelas mensais, sendo as 12 primeiras parcelas mensais de R$ 1.299 e as 24 últimas parcelas mensais de R$ 2.345,40.

Novo Peugeot 208 Active AT

O novo 208 na versão Active oferece um bom custo benefício. Traz o atraente design francês da nova geração do hatch e conta com todo o conforto e praticidade do câmbio automático sequencial de seis velocidades, com quatro modos de condução. Outros detalhes, como rodas de liga-leve aro 16, volante esportivo com comandos de som integrado, para controlar a completa central multimídia, deixam o novo 208 Active ainda mais atraente.

Além do preço promocional de R$ 74.990, à vista, o novo 208 Active 1.6 AT também pode ser financiado pelo Banco PSA. Com entrada de R$ 44.994,00 à vista, o restante pode ser dividido em 12 parcelas mensais de R$ 3.012,84, com o vencimento da 1ª parcela só para daqui a 120 dias.

Peugeot 2008 Allure Pack

Feito para quem precisa de um carro econômico para a cidade, mas também quer proporcionar conforto para a família em viagens, o SUV 2008 Allure Pack é outro exemplo de bom custo benefício da Peugeot. Com espaço de sobra para os ocupantes, o modelo oferece uma completa central multimídia, com touchscreen, e câmbio automático sequencial de seis velocidades. No quesito segurança, traz dois airbags, piloto automático e limitador de velocidade, além de faróis de neblina e câmera de ré como itens de série.

Com o atrativo preço promocional de R$ 86.990 à vista, o SUV 2008 Allure Pack 1.6 Automático ainda pode ser financiado pelo Banco PSA, com condições para lá de interessantes. Dando uma entrada de R$ 52.194, o restante pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 3,451,15, com taxa de juros de 0,69% ao mês, e a primeira parcela para 120 dias.

Novo Peugeot 208 Griffe AT

Feito para quem não abre mão de sofisticação, o Novo Peugeot 208 Griffe AT traz rodas de liga-leve diamantadas, linhas arrojadas e luz diurna em LED. O modelo também vem de fábrica com diversos itens de conforto, como partida por meio de comando no painel, painel i-Cockpit 3D, completa central multimídia e ar-condicionado digital automático. Vale destacar também o carregador por indução, que dispensa os cabos quando você precisa dar uma carga na bateria do seu smartphone. A versão Grife não deixa de lado a segurança, com itens importantes, como farol alto automático, assistente de permanência na faixa e até frenagem autônoma.

Tudo isso com um valor promocional de R$ 89.990 à vista para o Novo 208 Griffe 1.6 AT, elegantes cores Branco Banquise ou Preto Perla Nera. Também pode ser adquirido por meio de financiamento do Banco PSA com entrada de R$53.994, à vista, e saldo de 12 parcelas mensais de R$ 3.560,73 - com vencimento da 1ª parcela para 120 dias.