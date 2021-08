Pfizer compra a Trillium, de tratamentos para câncer, por US$ 2,3 bilhões

A Pfizer anunciou, nesta segunda-feira, 23, um acordo de aquisição da Trillium Therapeutics, empresa que desenvolve terapias inovadoras para o tratamento do câncer. Sob os termos da negociação, a fabricante de vacinas vai adquirir todas as ações em circulação da Trillium ainda não pertencentes à Pfizer por cerca de US$ 2,26 bilhões, ou US$ 18,50 por ação, em dinheiro. O preço representa um prêmio de 118% em relação ao preço médio ponderado da ação em 60 dias.

O portfólio da Trillium inclui produtos biológicos que são projetados para aumentar a capacidade do sistema imunológico inato dos pacientes de detectar e destruir células cancerosas. Suas duas moléculas principais, TTI-622 e TTI-621, bloqueiam proteínas de sinalização envolvidas em cânceres de sangue e são testadas em humanos em vários tipos de doenças.

"O anúncio reforça nosso compromisso em buscar avanços científicos com a adição de moléculas potencialmente melhores da classe ao nosso pipeline inovador", disse Andy Schmeltz, presidente global da Pfizer Oncology. Chris Boshoff, diretor de desenvolvimento de oncologia da Pfizer, declarou, em comunicado, que os primeiros dados clínicos para ambas as moléculas são encorajadores.

O presidente da Trillium, Jan Skvarka, afirmou que a expectativa é que, com o alcance global e capacidade da Pfizer, "nossos programas avançarão mais rapidamente para os pacientes que sempre desejamos atender". "Acreditamos que este seja um bom resultado para os pacientes e nossos acionistas", destacou.

Em setembro passado, como parte de sua iniciativa de crescimento, a Pfizer investiu US$ 25 milhões na Trillium.