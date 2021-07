Com compra do Guiabolso, PicPay adiciona 6 milhões de usuários

A empresa de pagamentos PicPay, controlada pela holding J&F, da família Batista, adquiriu a plataforma de gestão financeira Guiabolso. Com isso, vai absorver 6 milhões de usuários da fintech e R$ 1 bilhão em crédito concedido por meio de parceiros. O valor da transação não foi revelado.

A aquisição, conforme o CEO do PicPay, José Antonio Batista, está alinhada com a estratégia da empresa em relação ao open banking, sistema que vai permitir o compartilhamento de informações entre agentes do setor financeiro.

"A aquisição visa posicionar o PicPay como protagonista do open banking, além de acelerar a nossa operação de marketplace financeiro, que já conta com cartão, crédito pessoal e empréstimo entre pessoas", informou Batista, em nota à imprensa.

Fundado em 2012, assim como o PicPay, o Guiabolso tem 200 funcionários. Todo o todo time da plataforma será integrado aos cerca de 3 mil colaboradores da empresa de pagamentos da holding J&F.

Com 55 milhões de usuários, o PicPay adiou recentemente seus planos de abrir capital (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq após não obter dos investidores internacionais o valor que considerava justo por suas ações, conforme noticiou o Estadão/Broadcast, no mês passado.

No lugar, a holding J&F Participações vai aportar R$ 3 bilhões para suportar o plano de expansão da carteira digital nos próximos anos. O IPO ficou para o final de 2022 ou 2023.