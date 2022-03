PicPay passa a oferecer seguros para transações sob coação ou após roubo de celular

A carteira digital PicPay lançou na segunda-feira, 28, uma plataforma de seguros, entrando para o grupo de fintechs que apostam em produtos do setor para ampliar a fidelidade dos clientes. Nessa estreia, a empresa oferece o PicPay Seguro Carteira Digital, que protege transações feitas sob coação ou após o roubo do celular. Atualmente, com mais de 60 milhões de usuários, o aplicativo de pagamentos é o maior do País.

O seguro tem preços a partir de R$ 4,90, e foi criado em parceria com a Kovr Seguradora. A proteção inclui transações feitas através do Pix, pagamentos, transferências, recargas e saques feitos sob coação ou após o roubo do telefone dos usuários.

É possível ainda ampliar a cobertura para compras não reconhecidas no PicPay Card ou cartões de outras instituições após perda ou roubo, desde que eles estejam cadastrados e validados no aplicativo da empresa.

Outra proteção disponível é contra transações após roubo de informações pessoais ou invasão de conta causada por cliques em mensagens e links suspeitos. Neste caso, também há o monitoramento dos dados do usuário contra ataques e fraudes digitais. Em todos os casos, a cobertura abrange valores até R$ 5.000.

“Com o Seguro Carteira Digital, o usuário contará com uma proteção extra e coberturas inovadoras no mercado para ter ainda mais tranquilidade para resolver toda a vida financeira com o PicPay”, diz Frederico Trevisan, executivo à frente do marketplace financeiro do PicPay.

Seguros contra fraudes digitais e transações feitas após coação ou roubo têm se tornado mais comuns, especialmente após o advento do Pix, que teve como efeito colateral uma série de golpes envolvendo a ferramenta. Em paralelo, o avanço das compras digitais tem feito com que bancos e seguradoras estendam seus antigos seguros de transação para operações realizadas no ambiente online.

No PicPay, a oferta de seguros se junta a outros produtos e serviços financeiros no marketplace da plataforma, como crédito pessoal, cartão e clube de empréstimos. A carteira digital, parte do grupo J&F, aposta na ampliação de sua plataforma para atrair usuários e aumentar seu engajamento.