Pinterest cria campanha ‘Maravilha Preta’ para enaltecer cultura negra no País

Em meio às comemorações do Dia da Consciência Negra, a plataforma de compartilhamento de fotos Pinterest lançou sua primeira série de conteúdos originais voltada para o público brasileiro. O movimento “Maravilha Preta” é uma ação em parceria com a agência de publicidade Black Influence para promover conteúdos sobre cultura, moda, beleza e bem-estar produzidos inteiramente por pessoas pretas.

A ação faz parte da estratégia da companhia para tornar a rede social um espaço com maior diversidade racial para os seus mais de 400 milhões de usuários ao redor do mundo. “Nosso objetivo é enaltecer a cultura, celebrar a diversidade e impactar positivamente milhões de pessoas no Brasil e lá fora”, afirma a diretora de conteúdo e criadores do Pinterest na América Latina, Fernanda Cerávolo.

Durante o mês de novembro, o Pinterest convidou os criadores de conteúdo Gleidistone Silva, Cecília Boechat, Lari Cunegundes e Josy Ramos usarão a plataforma para divulgar suas publicações em torno dos temas "meu cabelo, minha coroa", "meus traços, minha história" e "meu lugar no mundo".