Plano de Bush desaponta investidores e bolsas dos EUA caem As bolsas de valores dos Estados Unidos caíram pelo quarto dia seguido nesta sexta-feira, para fechar a pior semana do índice S&P 500 em cinco anos com a preocupação de que o esforço da Casa Branca para impulsionar a economia possa não evitar uma recessão. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,49 por cento, para 12.099 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,29 por cento, para 2.340 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve baixa de 0,60 por cento, para 1.325 pontos. Na semana, o S&P caiu 5,41 por cento, na maior queda percentual em uma semana desde julho de 2002, o Dow recuou 4,02 por cento e o Nasdaq caiu 4,10 por cento. As empresas do setor financeiro absorveram a maior parte da queda, mais uma vez, com o temor sobre a contaminação dos problemas nas hipotecas de alto risco (subprime). Elas foram acompanhadas pelo setor de telecomunicações, que caiu após a Sprint Nextel anunciar grande redução de assinantes e milhares de dispensas. As ações da Sprint caíram 25 por cento. A recuperação do começo do dia, puxada pelos fortes lucros da IBM e da General Electric e pela alta inesperada da confiança dos consumidores, evaporou depois que o presidente norte-americano George W. Bush pediu um pacote de até 150 bilhões de dólares em cortes de impostos e outras medidas para levantar a economia. "O medo é de que o plano, e mesmo o Fed, possa não ter poder de fogo suficiente para reverter o caminho da recessão", disse Richard Sparks, analista de ações da Schaeffer's Investment Research, em Cincinnati. Na segunda-feira, o mercado norte-americano de ações fecha devido ao feriado em homenagem a Martin Luther King. (Reportagem de Kristina Cooke)