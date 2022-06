Polishop e corretora Wiz formam joint venture para venda de seguros

O grupo varejista Polishop, conhecido por suas lojas de eletrodomésticos, e a corretora de seguros Wiz anunciaram nesta terça-feira, 7, a formação de uma joint venture para a comercialização de produtos de seguros por meio dos canais de distribuição da Polishop. O acordo prevê exclusividade na venda dos seguros pelo prazo de 10 anos.

Cada uma das empresas terá 50% do capital social votante da joint venture, com valor estimado de R$ 50 milhões. O fechamento do negócio ainda depende de autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"A administração da companhia entende que a aquisição é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da Wiz no contexto de ampliação e diversificação dos resultados em suas operações, em especial, por iniciar a atuação da Wiz no segmento varejista", afirma a Wiz.

A corretora acrescenta que a estratégia de crescimento está baseada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto tráfego de clientes, relevância e contexto para a comercialização de seguros.

"Ainda, a parceria possui oportunidades de sinergia e geração de resultados, ao alinhar a expertise das partes e suas perspectivas de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador dos negócios", afirma.

Fundada em 1999, a Polishop se estabeleceu vendendo produtos por diversos canais integrados – como telefone, varejo físico e online (modelo conhecido pelo nome omnichannel). A companhia tem um canal de TV próprio e mais de 200 lojas físicas.