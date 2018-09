Pontofrio e Casas Bahia vão oferecer empréstimos para vendedores de marketplace

A Via Varejo, dona das marcas Pontofrio e das Casas Bahia, e a Getnet, do grupo Santander, anunciaram nesta segunda-feira, 24, que vão oferecer empréstimos de capital de giro aos vendedores que, hoje, integram o marketplace do grupo lojista.

A ideia, segundo as empresas, é ampliar as linhas de produtos e serviços financeiros para a rede de e-commerce a partir do primeiro trimestre de 2019.

Além de conceder crédito, a parceria quer também ofertar seguros e as "maquininhas" de cartão da Getnet para os vendedores. Mesmo antes disso, já este ano, as empresas vão oferecer também a antecipação de recebíveis para os vendedores.

O acordo prevê que Getnet e o grupo Santander farão a concessão para a base de comerciantes que vendem produtos online usando a plataforma de e-commerce da Via Varejo.

"Essa modalidade de negócios via marketplace é algo que vem crescendo muito no Brasil e no mundo", disse ao Estadão/Broadcast o presidente da Getnet, Pedro Coutinho.

"Hoje nenhuma empresa de varejo tem expertise de concessão de crédito para pessoas jurídicas, é algo inovador no mercado", acrescenta o diretor financeiro da Via Varejo, Felipe Negrão

O acordo não muda as parcerias que a Via Varejo já tem hoje nos seus negócios de venda direta ao consumidor. A empresa já possui parcerias de venda de produtos e serviços financeiros com Itaú, Bradesco e, no caso de seguros, com a Zurich.

O marketplace é um modelo que vem crescendo no comércio eletrônico na medida em que pequenos empreendedores se interessam em vender online. Para isso, cedem uma comissão para plataformas de grandes e-commerces, que viram uma espécie de "vitrine" para os produtos desses pequenos varejistas.

Nova regulamentação do BC

A parceria entre Getnet e Via Varejo mira atender ainda à nova regulamentação do Banco Central que entra em vigor no próximo dia 28, a qual determina a divisão do pagamento - o chamado "split" - realizada pelo comprador entre a plataforma de marketplace, no caso a Via Varejo, e os vendedores.

Essa será a primeira etapa da parceria que entrará em operação e que, segundo os executivos, já vinha sendo alvo de esforços das duas empresas há cerca de um ano.

Num segundo momento, no quarto trimestre de 2018, as companhias esperam implementar a antecipação de recebíveis.

Segundo Negrão, isso permitirá dar aos vendedores maior flexibilidade em relação a como preferem receber suas vendas. Hoje, o pagamento pela Via Varejo ao varejista é feito em cerca de 15 dias, mas o custo financeiro desse prazo já está embutido na comissão (chamada "take rate") cobrada no marketplace.

"Com o projeto, conseguiremos antecipar os recebíveis ao vendedor quando ele quiser e tiver necessidade para isso", conclui o executivo da Via Varejo.

O acordo entre Via Varejo e Getnet não prevê no momento uma entrada de caixa para a varejista num formato de antecipação de comissões. Negrão considera que esse tema pode ser discutido pela frente, mas isso depende de as companhias terem uma melhor dimensão do volume de negócios possível na terceira faze do projeto, que começa em 2019, e envolve o empréstimo de capital de giro entre outros produtos.

Coutinho, da Getnet, afirma que a companhia tem visto potencial na expansão de plataformas digitais. Ele lembra que o comércio eletrônico tem previsão de crescimento da ordem de 20% no ano e afirma que a Getnet cresce mais que a média de mercado no mundo digital.