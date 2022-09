Por que usar uma solução de gestão de frota?

Apesar de movimentar cerca de R$ 365 bilhões por ano, o mercado brasileiro de frete e frota ainda não utiliza soluções para melhorar sua eficiência e reduzir custos. De acordo com levantamento da Veloe, apenas 15% das empresas aproveitam os benefícios de uma solução de gestão de frota.

Há quase dois anos, a Veloe agregou o Alelo Frota ao seu portfólio de produtos para empresas. Desde então, tem investido em tecnologia. “Trata-se de uma plataforma online que gera praticidade e economia”, explica Mauro Telles, superintendente de Produtos da Veloe.

Para entender como a gestão de frotas pode ajudar sua empresa, elaboramos uma lista com os principais benefícios de se aderir à solução de tecnologia da Veloe; confira.

Economia

Em tempos de inflação alta, a gestão de abastecimento, uma das funcionalidades do Alelo Frota, é aliada para economizar até 25% nos custos com combustível. Além de permitir descontos na negociação direta entre o cliente e o posto, o valor já entra automaticamente no momento do checkout, simplificando a gestão dos custos.

Também é possível ter um controle operacional maior e criar parâmetros para o abastecimento dos motoristas e colaboradores. A plataforma ainda permite escolher o melhor caminho, com a roteirização, para encurtar distâncias e cortar custos. Isso sem falar na funcionalidade que ajuda a centralizar as notas fiscais de abastecimento na plataforma e facilitar a obtenção de crédito de ICMS para as empresas.

Praticidade

Fazer a gestão da frota por meio da plataforma do Alelo Frota também é prático para o gestor. A solução da Veloe oferece gestão de frete, centralização de documentos e até gestão de multas.

A solução é personalizada e modular para pequenas e grandes empresas, explica o superintendente de Produtos da Veloe. Com o auxílio dos consultores da empresa, o cliente pode contratar serviços adicionais de acordo com a sua demanda, o tipo de frota e a carga.

Segurança

Quando se fala em logística, não podemos esquecer da segurança. A Veloe ajuda a monitorar as revisões e manutenções preventivas dos veículos, sejam de grande ou de pequeno porte, evitando assim custos maiores com a reparação.

A plataforma ainda conta com funcionalidades desenvolvidas com uma startup parceira. Uma delas é a telemetria, que ajuda a monitorar a forma de conduzir, além de poder premiar as boas práticas dos motoristas. A outra é o sistema de câmeras em fase de testes, que permite gravar as imagens da cabine, garantindo assim maior segurança para os colaboradores e para a sua frota.