Porto tira 'Seguro' do nome e lança banco, mirando atuação em vários setores

Após quase oito décadas, a Porto Seguro alterará sua marca e passará a se chamar apenas Porto. A mudança foi anunciada nesta terça-feira, 12, no evento para investidores da companhia chamado Porto Day. A alteração do nome, como também fez a Via Varejo, que virou "Via", vem junto com ambições de ampliar a atuação da Porto em diferentes setores, como o bancário. Com isso, a companhia anunciou o lançamento do Porto Seguro Bank, que reúne os produtos e serviços financeiros já oferecidos o que, segundo a própria empresa, já o coloca entre os 15 maiores bancos digitais do País.

"Temos muita clareza da nossa proposta de valor, mas percebemos que falta sermos reconhecidos por essa pluralidade de soluções para clientes e para empresas", disse o presidente do conselho de administração da companhia, Bruno Garfinkel. "A partir de hoje, a Porto Seguro é Porto."

A alteração de nome e de estratégia transforma a empresa Porto Seguro em uma espécie de holding que abrigará outras companhias. Os negócios da companhia ganharão marcas próprias, com estrutura e maior capacidade de crescimento individual. Sendo assim, a área de seguros será Porto Seguros; a de Saúde, Porto Saúde; e a de serviços financeiros, Porto Seguro Bank. Garfinkel ressaltou que a transformação começou em 2020, quando a companhia traçou a meta de dobrar sua base de clientes até 2025.

Porto Seguro Bank

O banco digital Porto Seguro Bank nasce com 3,5 milhões de clientes, receita anual de R$ 3,6 nilhões e ativos de crédito que somam R$ 13 bilhões. Os atuais clientes dos produtos financeiros da empresa, como o cartão, serão migrados para o Porto Seguro Bank. A conta digital está em fase beta, ou seja, de testes das funcionalidades.

"Temos produtos e serviços de banco e crescemos de maneira consistente", afirmou o presidente da vertical, Marcos Loução. Segundo ele, todas as soluções financeiras foram reestruturadas, e poderão ser acessadas através de um aplicativo para celulares. A companhia terá uma conta digital, com cartão e outras funcionalidades, semelhante ao que outros bancos digitais já fazem.

Startups aliadas

O presidente da Porto Seguros, nova marca da vertical de seguros da Porto Seguro, Marcelo Picanço, afirmou nesta terça-feira que a companhia enxerga as insurtechs, ou startups da área de seguros, como aliadas, e não como inimigas. "Para nós, insurtechs são mais aliadas que concorrentes", disse. O executivo também destacou que a companhia segue valorizando suas parcerias com o Itaú e com os tradicionais corretores.

Picanço disse ainda que a companhia seguirá com foco na inclusão, no mercado de seguros, de clientes que ainda não possuem apólices. Ele ressaltou que apenas um terço da frota de automóveis do País tem seguros, e entre as residências, somente 15% estão cobertas.