Porto Seguro oferece ecossistema de soluções com base em tecnologia

Mais conectado, o cliente da era digital é exigente: demanda soluções personalizadas, eficientes e enlaçadas por um atendimento multicanal, simples e inteligente, no momento em que quiser ou precisar.

Para além de ser uma seguradora – área na qual sempre esteve na vanguarda do mercado e foi reconhecida como a melhor do País pelo “Melhores Serviços”, do Estadão –, a Porto Seguro criou um ecossistema de produtos em diversos setores, exatamente com o propósito de entender seu cliente e oferecer a ele soluções mais aderentes a seu momento de vida.

Os pontos-chave deste trabalho são a alta tecnologia de inteligência de dados e a inovação. “Trabalhamos com foco no cliente, colocando-o no centro do negócio, para planejar e prestar serviços de alta qualidade. Buscamos reforçar nosso posicionamento em ser um ecossistema”, afirma Marcelo Picanço, CEO da Vertical Seguros da Porto.

Ele diz que a missão da companhia é manter seu reconhecido padrão de atendimento omnichannel, que está no DNA da Porto, e que também vem sendo retrabalhada pela empresa – inclusive em meios como WhatsApp e bots. “Todos precisavam de soluções práticas, como o atendimento digital e resoluto no momento do acionamento, e a pandemia acabou acelerando esse processo”.

O portfólio de produtos também foi aprimorado. “Analisamos o que o consumidor mais demanda, suas preferências, com técnicas de design thinking, para acompanhar essas mudanças cada vez mais aceleradas, desenhadas para aquilo que de fato é a necessidade”, diz. “Com isso, expandimos as frentes para resolver problemas de segurança e eficiência”.

Ele destaca que, a partir daí, surgiram novidades como a possibilidade de contratação de seguros de proteção combinada (auto e residencial) em uma única apólice, facilitando a tomada de decisão pelo produto “dois em um”; e o seguro para smartphone, completo e 100% digital, baseado em inteligência artificial para prevenção de fraudes – “para que a pessoa se mantenha sempre conectada, com indenização em dinheiro, o que vem inovar de fato”, pontua.

Foi lançada também uma nova solução, o Bllu, seguro auto por assinatura voltado a ser o primeiro produto do tipo para quem ainda não possui proteção de automóvel – reforçando a integração das inovações com o cartão da Porto.

Neste trabalho “indissociável” entre negócio e tecnologia, como classifica Picanço, a companhia planeja dobrar o número de pessoas atendidas nos próximos cinco anos – em 2021, a Porto registrou lucro líquido de R$ 1,54 bilhões e ainda apresentou um crescimento em duplo dígito na receita anual, atingindo a marca de R$ 21,5 bilhões no ano passado.

Outro recorde foi o valor dos prêmios: R$ 14,9 bilhões em emissões, um crescimento de 11%. Apenas em veículos, são 5,8 milhões de segurados, além de 4,2 milhões de cobertos por seguros de vida e 2,6 milhões de apólices de seguros patrimoniais. São números que, apesar de expressivos, ainda deixam muito espaço para crescimento.