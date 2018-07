Preços agrícolas em SP sobem 1,66% na 2a prévia de janeiro--IEA Os preços agrícolas no atacado no Estado de São Paulo tiveram alta de 1,66 por cento na segunda quadrissemana de janeiro, informou nesta sexta-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA), do governo paulista. Os produtos de origem vegetal tiveram alta de 2,64 por cento, enquanto os de origem animal apresentaram queda de 0,76 por cento. O índice teve alta de 2,84 por cento na primeira prévia de janeiro, e em relação ao final de 2007 mostra uma desaceleração nas altas dos preços agropecuários. A queda nos produtos de origem animal foi puxada pelo retrocesso nos preços das carne bovina e de frango e do leite tipo B e C. Apenas a carne suína e os ovos avançaram. "O aumento da oferta de leite levou à diminuição nos valores recebidos pelos pecuaristas", disse o IEA. Os produtos que apresentaram maior alta são: tomate para mesa (86,72 por cento), banana nanica (21,64 por cento), ovos (8,88 por cento), carne suína (7,29 por cento), laranja para indústria (7,03 por cento) e laranja para mesa (4,17 por cento). "O aumento no preço do tomate para mesa está relacionado com o descompasso de produção, no qual os produtores aceleraram a colheita da metade de novembro até uma semana antes do Natal devido ao clima favorável (calor e chuva). Isto causou uma menor produção no final do ano até a segunda semana de janeiro", explicou o IEA. (Por Camila Moreira)