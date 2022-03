Presidente da Toshiba deixa cargo em meio a planos de reestruturação

TÓQUIO - O conglomerado japonês Toshiba, que está em meio a um processo de divisão em duas empresas diferentes, anunciou a saída de seu presidente-executivo, Satoshi Tsunakawa. O grupo atravessa dificuldades financeiras já há alguns anos. Taro Shimada, atual vice-presidente sênior, assumirá o comando da corporação.

No mês passado, Tsunakawa havia dito que a separação da Toshiba em duas unidades, com a venda de alguns ativos considerados não essenciais, seria a melhor saída para a companhia no longo prazo.

Leia Também No futuro, Petrobras quer substituir trabalho humano por robôs e drones nas plataformas

Mas as disputas em relação a essa divisão, travadas entre a administração e um grupo de acionistas estrangeiros, foram o principal motivo para a saída do executivo do cargo.

O anúncio vem semanas após a administração da Toshiba propor a divisão em duas entidades em vez de três - como tinha inicialmente previsto -, numa oferta para "racionalizar a gestão" e tentar agradar aos acionistas.

Os investidores estrangeiros controlam cerca de metade das ações da Toshiba e pressionam o conselho de administração para reformular a estrutura do conglomerado e melhorar a eficiência do seu modelo empresarial.

A empresa japonesa, com quase 150 anos de história, realizará uma reunião extraordinária de acionistas no próximo dia 24 para votar os seus planos de reestruturação. / EFE