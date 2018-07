Procon: telefonia m?vel eleva reclama??es n?o atendidas As empresas de telefonia e as fabricantes de aparelhos celulares elevaram o porcentual de reclama??es que n?o foram solucionadas, mesmo depois de o consumidor procurar o Procon. Por causa destas empresas, o porcentual de reclama??es n?o atendidas subiu de 18% para 22,4% no ?ltimo ano. Lideram a lista, nesta ordem, Siemens, Gradiente, Oi, Claro e Brasil Telecom (BrT). "Todo o sistema (de defesa do consumidor) expressa preocupa??o com estas empresas", afirmou o diretor do Departamento de Prote??o e Defesa do Consumidor (DPDC) do Minist?rio da Justi?a, Ricardo Morishita, ao lan?ar o Cadastro Nacional de Reclama??es Fundamentadas. O per?odo considerado foi entre 1? de setembro de 2007 e 31 de agosto de 2008. Morishita destacou a atua??o de tr?s destas empresas. Segundo ele, o consumidor ao adquirir um produto da Siemens deve saber que tem 45% de chance de n?o ser atendido, se tiver um problema, mesmo procurando o Procon. O diretor destacou ainda que existe uma grande disparidade entre os servi?os oferecidos pela Oi, nas campanhas publicit?rias, e o que ? cumprido efetivamente. "Isso acende um sinal amarelo, quase vermelho, em rela??o a Oi", disse. Morishita ainda destacou que os ?rg?os de defesa do consumidor perceberam que os atendentes da Brasil Telecom n?o t?m autonomia para resolver os problemas demandados, o que tamb?m acende uma luz amarela. Pelos dados do Cadastro, 36,5% das reclama??es recebidas pelos Procons s?o relacionadas a fabricantes de aparelhos de telefonia celular e 7,81% relacionadas a empresas de telefonia celular. "A telefonia celular ? ainda a grande dor de cabe?as do nosso consumidor", afirmou Morishita. Outros 16,12% das reclama??es s?o contra empresas de cart?o de cr?dito.O cadastro mostra que, embora o setor de fabrica??o de produtos seja o que recebe maior n?meros de reclama??es, ? tamb?m a que mais atende ?s demandas dos consumidores. Por outro lado, a ?rea de assuntos financeiros (bancos, cart?es de cr?dito, financeiras e cart?es de lojas) ? o que menos atende ao consumidor em termos proporcionais - 32,3% das queixas n?o foram solucionadas.O cadastro engloba 93.872 reclama??es consideradas fundamentadas (para as quais foram abertos processos administrativos) por 19 Procons estaduais e 6 municipais. Morishita informou que deve subir para 23 Procons estaduais o n?mero de participantes. S?o Paulo ainda n?o faz parte do cadastro.