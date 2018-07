Produção de petróleo da Petrobras sobe 5,3% em dezembro A Petrobras informou nesta sexta-feira que a produção de petróleo dentro do Brasil em dezembro subiu 5,3 por cento em relação a novembro, para 1,854 milhão de barris diários, contra os 1,760 milhão no mês anterior. "O crescimento de 94 mil barris/dia foi obtido com a entrada em operação da plataforma P-54 e de novos poços nas plataformas P-52 e FPSO Cidade de Vitória", informou a estatal, em um comunicado. A P-54 e a P-52 estão no campo de Roncador, no Rio de Janeiro, e o FPSO Cidade de Vitória, no campo de Golfinho, no Espírito Santo. (Por Roberto Samora)