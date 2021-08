Produtora de Reese Whiterspoon é vendida por US$ 900 milhões

A produtora Hello Sunshine, da atriz americana Reese Witherspoon, foi vendida a uma companhia de mídia que recebe capital da Blackstone, maior fundo de investimento em empresas do mundo. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o acordo avalia a empresa da atriz em cerca de US$ 900 milhões.

A Hello Sunshine é a primeira aquisição da companhia de mídia, que ainda não tem nome e será comandada pelos ex-executivos da Walt Disney Company Kevin Mayer e Tom Staggs. Reese Witherspoon e Sarah Harden, CEO da Hello Sunshine, irão fazer parte do conselho da nova companhia e continuarão a supervisionar os projetos da produtora.

Reese Witherspoon é conhecida pela atuação em filmes como a comédia Legalmente Loira (2001) e Johnny & June (2005), pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz. Ela fundou a Hello Sunshine em 2016, com o objetivo de produzir histórias sobre mulheres, tendo mulheres como principal público alvo.

Projetos da Hello Sunshine incluem os filmes Gone Girl (2014) e Wild (2014), as séries Big Little Lies (2017–2019), The Morning Show (2019–presente) e Little Fires Everywhere (2020) e a curadoria do Reese’s Book Club (Clube do Livro da Reese, em tradução livre). A empresa também produz webséries e podcasts.

Em abril de 2021, a Hello Sunshine apareceu na edição de 100 companhias mais influentes da revista Time, na categoria “Pioneiros”.