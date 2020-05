Programa de descontos da Hyundai está aberto a todos os consumidores

Para deixar as regras do distanciamento social mais fáceis de serem obedecidas, a montadora sul-coreana Hyundai decidiu abrir o seu programa de descontos para todos os interessados, e não apenas aos clientes da marca, como é a regra tradicional.

Ao navegar pelo site do programa, ou pelo aplicativo para celulares, o internauta pode conseguir descontos de até 70%. São várias ofertas disponíveis de mais de 25 empresas, nas mais diversas áreas, como assinaturas de revistas, compras de livro, lojas de presentes, produtos eletrônicos e eletrodomésticos, além de produtos de moda, cosméticos, roupas íntimas, itens esportivos, movéis, decoração e produtos para animais de estimação.

Facilidades para HB20 e Creta

As facilidades já disponíveis no programa para os donos de carros HB20 e Creta continuam em vigor, como agendamento de serviços nas concessionárias, alerta de revisão e calculadora de combustível, para o motorista saber qual é a melhor opção para completar o tanque de acordo com os preços da gasolina e do álcool do posto que ele frequenta.

Para saber como aproveitar todas as ofertas e serviços do Programa Hyundai Sempre, mesmo não sendo cliente da marca, clique aqui.