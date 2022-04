Quatro meses após parar de voar, aérea Ita diz ter encontrado novo dono

Quase quatro meses após parar de operar, a companhia aérea Ita foi vendida, segundo o presidente da empresa, Adalberto Bogsan. Em comunicado enviado aos funcionários - que não recebem salários desde dezembro de 2021 -, o executivo afirmou que a Baufaker Consulting adquiriu a companhia.

"Após concretizar o negócio, o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos", diz o texto. Ainda de acordo com o comunicado, os novos acionistas devem retomar negociações com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na próxima semana.

No fim do ano passado, quando a empresa parou de operar às véspera do feriado do Natal, causando transtornos em vários aeroportos brasileiros, a agência reguladora suspendeu o certificado de operador da companhia.

Com sede em Brasília, a Baufaker Consulting tem como sócia administradora Areta Honda Baufaker. Foi fundada em 2008, funciona em um coworking e tem como atividade principal a gestão empresarial, de acordo com informações do registro comercial da própria empresa.